رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد تشغيل المحطة النووية بالضبعة التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع الجانب الروسي.

وأوضح مدبولي، خلال زيارته إلى موقع المحطة النووية بالضبعة، اليوم الأربعاء، أن المشروع أصبح قيد التنفيذ، وأنه من المنتظر أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى منه في النصف الثاني من عام 2028، وتليها المراحل الثلاث خلال عام 2029 .

وأشار مدبولي إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل تحقيقًا لحلم وطني يراود الشعب المصري منذ منتصف القرن الماضي، مؤكدًا أن المشروع يجسد الإرادة الوطنية والعزيمة الصلبة نحو امتلاك مصادر لتوليد الطاقة الكهربائية متطورة وآمنة ومستدامة.

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