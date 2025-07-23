"محليات الجبهة الوطنية" تبحث دعم المرشحين استعدادًا للانتخابات المحلية

كتب - عمرو صالح:

عقدت أمانة المجالس المحلية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء عادل لبيب، أمين الأمانة، وبحضور اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، وأحمد رسلان، أمين التنظيم، واللواء أحمد سعد، أمين العضوية، واللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الأمانة الفنية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لدعم مرشحي الحزب في انتخابات المجالس المحلية المقبلة.

شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول سبل تعزيز دور الأمانة في دعم مرشحي الحزب، سواء على نظام القوائم أو المقاعد الفردية، مع التأكيد على أهمية تفعيل المجالس المحلية كواجهة حزبية فاعلة في الشارع، تُعبّر عن أولويات المواطنين واحتياجاتهم.

كما تناول الاجتماع آليات التنسيق بين الأمانات المختلفة داخل الحزب لتحقيق التكامل التنظيمي اللازم، وتقديم صورة موحدة ومنظمة للحزب خلال الاستحقاق الانتخابي.

وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة تقديم خطاب انتخابي واضح يعكس رؤية الحزب وبرنامجه السياسي، ويخاطب تطلعات المواطنين بشكل مباشر، مع التركيز على قضايا الصناعة، والبطالة، والخدمات المحلية، وربطها بالحلول التي يطرحها الحزب.

كما شدد الحاضرون على أهمية اختيار مرشحين يتمتعون بالقدرة على العمل الجماهيري والتواصل المباشر مع المواطنين، ويعكسون صورة إيجابية تعزز ثقة الشارع في الحزب.

واختُتم الاجتماع بالدعوة إلى توسيع دائرة العمل التنظيمي على مستوى المحافظات، وتكثيف التنسيق بين المرشحين والقيادات الحزبية، بما يضمن خوض الانتخابات المقبلة برؤية موحدة تُجسد جدية الحزب واستعداده لخدمة المواطن المصري.

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