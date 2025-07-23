الأزهر يصدر توضيحا بشأن أسباب سحب بيانه أمس عن غزة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



قال بيان صادر عن مؤسسة الأزهر الشريف، إنه تابع ما أثير من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حذف بيانه المتعلق بالأوضاع في غزة.



وأصدر الأزهر الشريف، أمس، بيانا بشأن الأوضاع في غزة، إلا أنه قام بحذفه من على صفحته الرسمية، بعدها بقليل.



وأوضح في بيان له، اليوم، أن الحذف جاء انطلاقًا من المسؤولية التي يتحملها الأزهر الشريف أمام الله عزّ وجل تجاه قضايا أمتينا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ونصرة أهل غزة المستضعفين.



وأوضح الأزهر الشريف، أنه قد بادر بسحب بيانه بكل شجاعة ومسؤولية أمام الله حين أدرك أن هذا البيان قد يؤثر على المفاوضات الجارية بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة لإنقاذ الأبرياء، وحتى لا يُتخذ من هذا البيان ذريعة للتراجع عن التفاوض أو المساومة فيها.

وأوضح الأزهر الشريف، أنه آثر مصلحة حقن الدماء المسفوكة يوميا في غزة، وأملا في أن تنتهي المفاوضات إلى وقف فوري لشلالات الدماء، وتوفير أبسط مقومات الحياة التي حرم منها هذا الشعب الفلسطيني المظلوم.

ودعا الأزهر الشريف، الله -عز وجل- أن يُنزل على أهل غزة مزيدا من الصبر والصمود والسكينة، وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام، إنه وليّ ذلك والقادر عليه .





