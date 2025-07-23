فرص عمل بشركة زراعية أردنية والتقديم حتى هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:



أعلن، محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم لـ200 فرصة عمل جديدة في مجال زراعة المحاصيل، وذلك لصالح إحدى الشركات الأردنية الكبرى، موضحًا أن التقديم متاح لمدة 5 أيام عبر الرابط الرسمي: https://egyemp.labour.gov.eg.



وأكد "جبران" أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري، بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.



من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوظائف متاحة بشركة الألفية للاستثمارات الزراعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتُمنح برواتب مجزية تصل إلى 290 دينارًا أردنيًا شهريًا، بالإضافة إلى الحوافز، والضمان الاجتماعي، وثلاث وجبات يوميًا.



وأشارت إلى أن الفئة العمرية المطلوبة تتراوح بين 18 و40 عامًا، مع ضرورة توافر اللياقة الصحية والخبرة السابقة في مجال الزراعة، داعية الشباب المؤهلين إلى سرعة التسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة.









