بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى

كتب- عمرو صالح:

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيا بحضور وسائل الإعلام عقب الاجتماع الأسبوعي؛ لاستعراض أبرز القرارات والرد على التساؤلات المثارة.

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