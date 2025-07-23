الصحة: تقديم 1.3 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات الصدر خلال 2025

كتب- أحمد جمعة:

‎قدمت وزارة الصحة والسكان مليون و330 ألفًا و891 خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات الأمراض الصدرية خلال النصف الأول من عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وبحسب بيان لوزارة الصحة، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير خدمات مستشفيات الأمراض الصدرية ودعم مستشفيات الصدر بأحدث الأجهزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخدمات شملت مليون و23 ألفًا و543 خدمة بالعيادات الخارجية والطوارئ، و2194 جراحة صدر منها(1348 صغرى، 573 متوسطة، 142 كبرى، 131 ذات مهارة فائقة)، إلى جانب رعاية 32,691 مريضًا بالأقسام الداخلية والرعايات المركزة، و945 حالة مناظير شعبية وصدرية، و268,600 خدمة أشعة، و2917 حالة تشخيص عن بُعد عبر 10 مستشفيات.

‎من جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، إلى تدريب 571 كادرًا طبيًا في محافظات متعددة على الأدلة الإرشادية الحديثة، بروتوكولات علاج الدرن، المناظير الرئوية، إنعاش القلب، معايير الجودة، والرعاية التمريضية، مع تحديث الملف الطبي الموحد.

‎وأكد الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير الإدارة المركزية للطب العلاجي، تجهيز مستشفيات الصدر بأجهزة حديثة مثل أجهزة سونار، رسم قلب، أسرّة رعاية مركزة، أجهزة تنفس صناعي، وأشعة مقطعية، مع افتتاح عيادة جراحة قلب وصدر بدمنهور وإعادة تشغيل وحدات المناظير وصحة الرئة بدمياط.

‎وقال الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية، إنه تم تفعيل خدمات جديدة مثل الأشعة المقطعية بالصبغة بدمنهور، وتأسيس وحدة دراسات النوم وعيادة الدرن بالمنصورة، إلى جانب تجهيز مستشفى بني سويف بأجهزة علاج طبيعي متطورة لتحسين الدورة الدموية وعلاج التورم الليمفاوي والتهابات الأنسجة.

وأكدت الوزارة التزامها برفع كفاءة الخدمات الطبية وتطوير القدرات التشخيصية والعلاجية لضمان رعاية صحية شاملة لمرضى الأمراض الصدرية.