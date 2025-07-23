"العمل": إعداد منصة بين مصر والكويت لتوفير كوادر لسوق العمل الكويتي

كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، وضع خطة تنفيذية لإعداد منصة بين مصر والكويت؛ للمساهمة في توفير الكوادر المصرية المدربة لسوق العمل الكويتي، وتقليص دور الوسطاء في عمليات التعاقد بين العامل وصاحب العمل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وفي إطار خطة التعاون بين البلدَين لتنظيم سوق العمل، والتعرف على احتياجاته، وتوفير كوادر تعرف حقوقها وواجباتها، وتعمل بشكل مستدام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة العمل، والهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت، عن طريق تقنية الاتصال المرئي"zoom" ؛ لمتابعة مستجدات التعاون المشترك في آليات استقدام العمالة المصرية للعمل بالكويت.

وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًّا حول أهمية "المنصة"، واستعراض جهود وزارة العمل في كل المحافظات، في مجالات التدريب المهني، ومنظومة الفحص المهني التي تهدف إلى التأكد من امتلاك العامل المصري المهارات اللازمة قبل مغادرته للعمل بالخارج.

وأكد الجانب الكويتي ترحيبه الدائم بالعمالة المصرية، مشيدًا بمهنيتها وجدارتها في العمل، بينما جدد الجانب المصري جاهزية وزارة العمل المصرية لتوفير الكوادر اللازمة والمدربة لسوق العمل الكويتي وفي كل المجالات.

واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق والتواصل لسرعة الانتهاء من "المنصة"، وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبَين، بحضور رئيس مكتب التمثيل العمالي وممثلي القنصلية المصرية بالكويت.