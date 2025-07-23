فاتورة يوليو 2025.. خطوات السداد عبر التطبيق وأونلاين

كتب- محمد صلاح:

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، مجموعة من الخدمات والتطبيقات الإلكترونية لدفع فواتير الكهرباء، سواء من خلال التطبيقات الذكية؛ مثل إنستاباي والمحافظ الإلكترونية أو عبر الموقع الرسمي للوزارة.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء يوليو 2025 أونلاين

1-دفع فاتورة الكهرباء عبر تطبيق إنستاباي

يمكن لجميع المواطنين دفع فاتورة الكهرباء عن طريق تطبيق إنستاباي باتباع الخطوات التالية:

• تحميل تطبيق إنستاباي من متجر الهاتف App Store أو Google Play

• فتح التطبيق واختيار خيار دفع الفواتير.

• تحديد نوع الفاتورة "الكهرباء".

• اختيار الشركة التابع لها حسب مكان السكن.

• إدخال رقم الحساب أو رقم العداد الخاص بك والمكون من 10 أرقام.

• التأكد من ظهور قيمة الفاتورة والبيانات الخاصة بالعداد.

• الضغط على تأكيد الدفع وإدخال الرقم السري PIN الخاص بالحساب.

• استلام إشعار بنجاح العملية بالإضافة إلى رسالة نصية تؤكد الدفع.

2-دفع فاتورة الكهرباء عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء

يمكنك أيضًا دفع فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر:

• الدخول على موقع وزارة الكهرباء.

• الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

• اختيار الشركة التابع لها (مثل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أو شمال القاهرة أو البحيرة وغيرها).

• إدخال بيانات العداد ورقم الحساب المكون من 10 أرقام.

• بعد ظهور قيمة الفاتورة، يمكنك اختيار الدفع الإلكتروني.

• استكمال خطوات الدفع بواسطة البطاقة البنكية أو المحافظ الإلكترونية.

3-طرق أخرى لدفع فاتورة الكهرباء أونلاين

يمكن للمواطنين، بجانب تطبيق إنستاباي والموقع الرسمي، دفع فاتورة الكهرباء من خلال:

• تطبيقات المحافظ الإلكترونية (فودافون كاش، أورانج كاش، اتصالات كاش).

• خدمات الدفع عبر فوري أو أمان أو خدماتي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

• مكاتب البريد المصري التي تقدم أيضًا خدمات الدفع الإلكتروني.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2025

لمعرفة قيمة استهلاك الكهرباء لشهر يوليو، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• الدخول على موقع وزارة الكهرباء.

• اختيار الشركة التابع لها.

• إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام.

• ظهور قيمة الفاتورة المستحقة.

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