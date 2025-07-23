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حزب الجبهة الوطنية يُكافئ أوائل الثانوية العامة بـ50 ألف جنيه

03:54 ص الأربعاء 23 يوليه 2025

طلاب الثانوية العامة ارشيفية

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كتب - عمرو صالح:

أصدر حزب الجبهة الوطنية، بيانا تقدم فيه بخالص التهاني وأطيب التمنيات للطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة لعام 2025، معربًا عن خالص الشكر والتقدير لجهودهم العظيمة التي تستحق كل الاحترام.

أعلن الحزب عن إطلاق مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة هذا العام، وتتضمن ما يلي:

- تقديم دعم مادي قدره 50 ألف جنيه لأوائل الثانوية العامة، وفقًا للبيانات المعلنة من وزارة التربية والتعليم.

- العمل على توفير عدد من المنح التعليمية المجانية أو المدعومة في بعض الجامعات الخاصة، وفقًا لضوابط وشروط سيتم الإعلان عنها قريبًا.

- إطلاق مبادرة "اختار كليتك" التي تؤهلك لسوق العمل، من خلال مجموعة من المتخصصين، وسيتم نشر تفاصيلها على الموقع الرسمي للحزب.

يأتي ذلك إيمانًا من حزب الجبهة الوطنية بأهمية التفوق والتميّز والابتكار.

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