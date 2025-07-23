كتب- محمد شاكر:

يستضيف المسرح الروماني بالمنطقة التراثية في مدينة العلمين، عددا من العروض الفنية، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان "صيف بلدنا" في دورته الأولى، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك ضمن برنامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

ويقام غدا الخميس ٢٤ يوليو عرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف، تبدأ فعالياته في التاسعة مساء، ويشمل مجموعة من الفقرات الفلكلورية التي تجسد الطابع الشعبي لمحافظة الشرقية، منها: الحصان، الفرح الشرقاوي، التحميلة، والسقايين، وغيرها.

كما تحيي فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية حفلا فنيا بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، يتضمن باقة من الأغاني التراثية والطربية.

ويوم الجمعة ٢٥ يوليو يقام في التوقيت ذاته عرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، بجانب فقرات فنية تقدمها فرقة أطفال أوبرا عربي بقيادة الفنانة رنا بركات، تتنوع ما بين الغناء، الحكي، والاستعراضات المستوحاة من زمن الفن الجميل، بشكل جديد يحاكي فكرة الأعمال الأصلية، كمحاولة لاسترجاع الذكريات الفنية وحفاظا على هذه الفنون من الاندثار.

مهرجان "صيف بلدنا" بمدينة العلمين الجديدة، تنظمه هيئة قصور الثقافة وينفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع جهاز مدينة العلمين الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية.

ويعد المهرجان واحدا من أبرز الأنشطة الصيفية للهيئة العامة لقصور الثقافة هذا العام، ويستمر حتى 29 أغسطس المقبل، مقدما عروضا فنية مجانية يومي خميس وجمعة، بمشاركة فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، إلى جانب العروض الموجهة للأطفال، بهدف نشر الفنون وإحياء التراث.