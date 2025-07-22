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أوائل "طلاب الدمج" في الثانوية العامة 2025.. 3 طلاب يتصدرون المشهد

09:43 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2025 لفئة طلاب الدمج التعليمي، ضمن قائمة الأوائل التي تم اعتمادها رسميًا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

جاء في مقدمة الشعبة العلمية (علوم) الطالب وسام بكري حسن حسان، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية لطلاب الدمج في هذه الشعبة، ويدرس في مدرسة دلاص الثانوية المشتركة بمحافظة بني سويف، بمجموع 307 درجات.

وفي شعبة الرياضيات، حصلت الطالبة ياسمين وليد فاروق محجوب على المركز الأول ضمن فئة طلاب الدمج، وهي من مدرسة هارفرد مصر الخاصة لغات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بالقاهرة، وبلغ مجموع درجاتها 305.

أما في الشعبة الأدبية، فقد حصل الطالب حمزة أحمد إسماعيل عبد الحكم صالح الشيمي على المركز الأول على مستوى الجمهورية لطلاب الدمج، وهو من مدرسة ريتاج 2 الخاصة لغات في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، بمجموع 314 درجة.

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