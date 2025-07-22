بالأسماء.. أكاديمية البحث العلمي تعلن الفائزين بجائزة الرواد والمرأة التقديرية
كتب- عمر صبري:
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، جوائز الأكاديمية لعام 2024.
جوائز الرواد
عددها أربع جوائز، وقيمة كل جائزة مئة ألف جنيه:
أولاً: جائزة الرواد في العلوم الأساسيــــة:
الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل عبده إبراهيم - أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة الإسكندرية
ثانيًا: جائزة الرواد في العلوم الزراعــــية :
الأستاذ الدكتور علي محمد شمس الدين - أستاذ متفرغ بكلية الزراعة جامعة بنهــــــــــا
ثالثًا: جائزة الرواد في العلوم الطبيـة :
الأستاذ الدكتور حسام الدين - أستاذ متفرغ بكلية الطــب جامعة القاهرة
رابعًا: جائزة الرواد في العلوم الهندســية :
الأستاذ الدكتور جلال مصطفى محمد سعيد - أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة الفيوم
جوائز المرأة التقديرية
عددها 4 جوائز، وقيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه.
أولاً: في مجال الزراعة والعلوم الغذائيــة :
الأستاذة الدكتورة إيمان زهران عبد الحميد أحمد النجار - أستاذ بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة
ثانيًا: في مجال الصحة والعلوم الصيدلية:
الأستاذة الدكتورة أماني عبد المنعم مصطفى عبد الرحمن - أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومي للبحوث
ثالثًا: في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية :
الأستاذة الدكتورة أميمة عبد الجواد مدبولي القاضي - أستاذ باحث بمركز بحوث وتطوير الفلزات
رابعًا: في مجال العلوم الاجتماعية:
الأستاذة الدكتورة منى فؤاد علي عبد الغني - أستاذ متفرغ بكلية الآثار جامعة القاهرة
جوائز المرأة التشجيعية
عددها أربع جوائز، وقيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه.
أولاً: في مجال الزراعة والعلوم الغذائيــة :
تمنح مناصفة بين كل من :
الأستاذة الدكتورة ميرفت عبد الحليم عبد اللطيف عبد الرحمن - أستاذ بكلية الطب البيطري جامعة دمنهور
والأستاذة الدكتورة يسرا أحمد سلطان عبد الرحمن - أستاذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية
ثانيًا: في مجال الصحة والعلوم الصيدلية:
الأستاذة الدكتورة رشا محمد عبد الرؤوف محمد - أستاذ بكلية الطب الأسنان جامعة القاهرة
ثالثًا: في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية:
الدكتورة ولاء صلاح الدين إسماعيل السيد أحمد - أستاذ مساعد بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية بمصر
رابعًا: في مجال العلوم الاجتماعية:
تم حجب الجائزة
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