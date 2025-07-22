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بالأسماء.. أكاديمية البحث العلمي تعلن الفائزين بجائزة الرواد والمرأة التقديرية

08:20 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

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كتب- عمر صبري:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، جوائز الأكاديمية لعام 2024.

جوائز الرواد

عددها أربع جوائز، وقيمة كل جائزة مئة ألف جنيه:

أولاً: جائزة الرواد في العلوم الأساسيــــة:

الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل عبده إبراهيم - أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة الإسكندرية

ثانيًا: جائزة الرواد في العلوم الزراعــــية :

الأستاذ الدكتور علي محمد شمس الدين - أستاذ متفرغ بكلية الزراعة جامعة بنهــــــــــا

ثالثًا: جائزة الرواد في العلوم الطبيـة :

الأستاذ الدكتور حسام الدين - أستاذ متفرغ بكلية الطــب جامعة القاهرة

رابعًا: جائزة الرواد في العلوم الهندســية :

الأستاذ الدكتور جلال مصطفى محمد سعيد - أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة الفيوم

جوائز المرأة التقديرية

عددها 4 جوائز، وقيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه.

أولاً: في مجال الزراعة والعلوم الغذائيــة :

الأستاذة الدكتورة إيمان زهران عبد الحميد أحمد النجار - أستاذ بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة

ثانيًا: في مجال الصحة والعلوم الصيدلية:

الأستاذة الدكتورة أماني عبد المنعم مصطفى عبد الرحمن - أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومي للبحوث

ثالثًا: في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية :

الأستاذة الدكتورة أميمة عبد الجواد مدبولي القاضي - أستاذ باحث بمركز بحوث وتطوير الفلزات

رابعًا: في مجال العلوم الاجتماعية:

الأستاذة الدكتورة منى فؤاد علي عبد الغني - أستاذ متفرغ بكلية الآثار جامعة القاهرة

جوائز المرأة التشجيعية

عددها أربع جوائز، وقيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه.

أولاً: في مجال الزراعة والعلوم الغذائيــة :

تمنح مناصفة بين كل من :

الأستاذة الدكتورة ميرفت عبد الحليم عبد اللطيف عبد الرحمن - أستاذ بكلية الطب البيطري جامعة دمنهور

والأستاذة الدكتورة يسرا أحمد سلطان عبد الرحمن - أستاذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية

ثانيًا: في مجال الصحة والعلوم الصيدلية:

الأستاذة الدكتورة رشا محمد عبد الرؤوف محمد - أستاذ بكلية الطب الأسنان جامعة القاهرة

ثالثًا: في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية:

الدكتورة ولاء صلاح الدين إسماعيل السيد أحمد - أستاذ مساعد بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية بمصر

رابعًا: في مجال العلوم الاجتماعية:

تم حجب الجائزة

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