الخطيب يزور معهد ناصر.. وترحيب واسع من العاملين والمرضى

كتب - أحمد جمعة:

استقبل معهد ناصر للبحوث والعلاج، الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في زيارة لاقت ترحيبًا واسعًا من العاملين والمرضى داخل المعهد.

وثمّنت إدارة معهد ناصر هذه اللفتة الإنسانية من الكابتن الخطيب، مضيفة أن "حضور أسطورة بحجم "بيبو" هو دعم معنوي كبير يُجسّد التكامل بين الرياضة والمجتمع، ويؤكد دور الرموز الوطنية في دعم مؤسسات الدولة المختلفة".

وتابع المعهد: "شكرًا لحضرتك يا كابتن على وقتك واهتمامك، وزيارتك ستظل محل تقدير دائم لدى جميع العاملين والزائرين".