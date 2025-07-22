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وزير الصحة يفتتح معمل المحاكاة الطبي بالإسماعيلية

05:57 م الثلاثاء 22 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    وزير الصحة يفتتح معمل المحاكاة الطبي بالإسماعيلية
  • عرض 7 صورة
    وزير الصحة يفتتح معمل المحاكاة الطبي بالإسماعيلية
  • عرض 7 صورة
    وزير الصحة يفتتح معمل المحاكاة الطبي بالإسماعيلية
  • عرض 7 صورة
    وزير الصحة يفتتح معمل المحاكاة الطبي بالإسماعيلية
  • عرض 7 صورة
    وزير الصحة يفتتح معمل المحاكاة الطبي بالإسماعيلية
  • عرض 7 صورة
    وزير الصحة يفتتح معمل المحاكاة الطبي بالإسماعيلية
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كتب - أحمد جمعة:

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، معمل المحاكاة الطبي بمحافظة الإسماعيلية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والارتقاء بكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ويُعد معمل المحاكاة الطبي بالإسماعيلية أحد المشروعات الرائدة التي تستهدف تدريب الكوادر الطبية ورفع كفاءتهم.

وعقب الافتتاح، يقوم الوزير بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات ووحدات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن الوقوف على جودة الأداء داخل المنشآت الطبية.

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وزير الصحة يفتتح معمل المحاكاة معمل المحاكاة الطبي بالإسماعيلية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة
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