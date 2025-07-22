القاهرة - أ ش أ

وقع الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية بروتوكول تعاون مع الدكتور محمـد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، للمساهمة في رعاية المبتكرين والنوابغ من الطلاب وتوفير بيئة مناسبة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية لإعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة قادرة على الابتكار والتطوير، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم منظومة التعليم والبحث العلمى وتعزيز الروابط العلمية مع مختلف القطاعات والهيئات التدريبية المتخصصة في الدولة.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين الأكاديمية العسكرية وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الإبتكار بشكل عام والإبتكار التكنولوجي بشكل خاص، والربط بين كافة المستويات والدوائر في مؤسسات الدولة المختلفة لتمكين الباحثين على اختلاف تخصصاتهم من القدرة على الإبداع، وكذا تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية والخبراء التابعين لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وحضر فعاليات توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية، وعدد من مسئولى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

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