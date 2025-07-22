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الحكومة: "الأنسولين" متوفر بشكل طبيعي ومخزونه الاستراتيجي آمن

02:25 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

الإنسولين

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القاهرة- أ ش أ:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، توافر "الأنسولين" بشكل طبيعي، بمختلف مستشفيات التأمين الصحي على مستوى الجمهورية، دون أي نقص، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي لهذا العقار مُطمئن ويكفي لعدة أشهر مقبلة.

وأوضح المركز الإعلامي حقيقة ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نقص بعض أنواع الأنسولين داخل مستشفيات التأمين الصحي، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية من قبل هيئة الدواء المصرية لمختلف المستحضرات الدوائية بمجموعاتها العلاجية المتنوعة، بما في ذلك البدائل والمثائل، لضمان استمرارية توافرها ومنع حدوث أي أزمات، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على المخزون الاستراتيجي.

وأشار إلى أنه يتم التعامل بشكل فوري مع أي شكاوى تتعلق بنقص الأدوية، لافتًا إلى أنه في حالة حدوث مشكلة في الحصول على الأنسولين أو أي دواء حيوي، يمكن الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة 105، أو التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301 للإبلاغ عن نقص دواء، أو مخاطبة مديرية الصحة التابع لها المواطن في محافظته.

هذا المحتوى من

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الأنسولين المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الحكومة
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