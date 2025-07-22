القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، حرص مصر على توسيع آفاق التعاون المشترك مع الأردن من خلال التبادل الثقافي وإقامة الفعاليات المشتركة بين المؤسسات الثقافية في البلدين، مشيدًا بتجربة الأردن الثقافية.

جاء ذلك في مستهل زيارة هنو إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ للمشاركة في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، حيث التقى عددا من الشخصيات الثقافية البارزة ووزراء الثقافة الأردنيين السابقين، في لقاء يعكس عمق العلاقات التاريخية والممتدة بين مصر والأردن في المجال الثقافي.

وكان في مقدمة مستقبليه وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة، الذي رحّب بنظيره المصري، مؤكدًا عمق العلاقات الثقافية بين البلدين، وأهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك في دعم الثقافة العربية.

ومن المقرر أن يُشارك وزير الثقافة في افتتاح مهرجان جرش، الذي يُعد من أهم المهرجانات الثقافية والفنية في العالم العربي، ويشهد هذا العام مشاركة واسعة من الأدباء والفنانين والمثقفين من مختلف الدول.