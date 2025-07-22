منع أسامة حسن من الظهور 3 أشهر.. وحفظ شكاوى الأهلي والزمالك

كتب- محمد سامي:

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعه الدوري، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وناقش عددًا من القضايا المهمة على الساحة الإعلامية.

وبحسب بيان، وافق المجلس على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بتوقيع غرامة قدرها ٥٠ ألف جنيه على قناة «الشمس» الفضائية، ومنع الكابتن أسامة حسن من الظهور الإعلامي لمدة ٣ أشهر، بسبب ما تضمنه عدد من حلقات برنامج «البلدوزر» من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وكذلك حفظ الشكاوى المقدمة من ناديي «الأهلي» و«الزمالك» بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج «بلس 90» المذاع عبر قناة «النهار»، وبرنامج «كورة كل يوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، فى ضوء ما تبين بعد مراجعة الحلقات من خلوها من أية مخالفات.