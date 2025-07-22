وزير الدفاع يلتقي قادة وضباط المنطقة المركزية العسكرية- صور وفيديو

كتب- محمد سامي:

عقد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لقاءً مع عدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية، في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها القيادة العامة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات العسكرية.

وشهد اللقاء، الذي حضره الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة الجيش، عرضًا تقديميًا تناول أبرز التحديات والمتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة، وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر خلال كلمته تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهود التي يبذلها رجال الجيش في حماية مقدرات الوطن.

وأكد صقر أهمية الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي، والتمسك بالقيم والمبادئ الراسخة للعسكرية المصرية، مشددًا على أن القوات المسلحة، بما تمتلكه من قدرات وأسلحة متطورة، قادرة على ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن مصر وشعبها.