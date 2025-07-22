وزير الصحة: نسعى لريادة إقليمية في جراحات المخ والأعصاب

كتب – أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر التميز في جراحة المخ والأعصاب، الذي يُعقد تحت شعار "تكريم ماضينا من خلال صنع مستقبل أفضل"، بمشاركة نخبة من كبار المتخصصين والخبراء من مصر ومختلف دول العالم، بهدف مناقشة أحدث الابتكارات والتقنيات، وتعزيز تبادل الخبرات، ودعم مسارات التطوير في هذا التخصص الحيوي.

وبحسب وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أكد الوزير أن انعقاده يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع ما تشهده مصر من تطور ملحوظ في هذا المجال الدقيق، الذي يمثل نموذجًا لتكامل التخصصات الطبية مع التكنولوجيا الحديثة والكوادر البشرية المتميزة لخدمة المريض المصري.

وأشار عبدالغفار إلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا خاصًا بجراحات المخ والأعصاب، نظرًا لحجم التحديات المرتبطة بها، وإيمانًا بقدرات الفرق الطبية المصرية، التي يمكنها تحقيق الريادة إقليميًا حال توافر بيئة داعمة وبنية تحتية متطورة.

وأضاف الوزير أن هذا الاهتمام تُرجم إلى خطوات تنفيذية، من بينها إدراج جراحات المخ والأعصاب والقساطر المخية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، التي أُطلقت عام 2018، وأسهمت في إنقاذ حياة الآلاف، مشيرًا إلى إجراء أكثر من 183 ألف جراحة مخ وأعصاب، و14 ألف حالة قسطرة مخية ضمن المبادرة.

وأكد عبدالغفار أن العدالة الصحية تتحقق من خلال التوسع في إتاحة الخدمات الدقيقة بمختلف المحافظات، عبر مستشفيات وزارة الصحة وهيئاتها التابعة، من بينها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة الرعاية الصحية.

كما أشار إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بتخصص السكتات الدماغية، حيث تم إنشاء 7 مراكز معتمدة وفق المعايير الدولية، ويجري العمل على التوسع فيها لتغطية جميع المحافظات، بهدف ضمان الاستجابة السريعة وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.

وفي ختام كلمته، شدد عبدالغفار على أن التقدم الحقيقي في هذا التخصص لن يتحقق إلا من خلال الاستثمار في التدريب المستمر، وتعزيز التعاون العلمي، والاستفادة من الخبرات الدولية، لوضع مصر على خريطة التميز الإقليمي والدولي في التخصصات الطبية الدقيقة.

وخلال المؤتمر، شهد وزير الصحة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والمجلس الصحي المصري، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب، واعتماد البرامج التخصصية، وتطوير المنظومة الصحية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويضمن جودة واستدامة خدمات التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، هنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، وزير الصحة بمناسبة فوزه بـ جائزة القيادة المرموقة من المجلس الأوروبي للشركات الإفريقية والشرق أوسطية (ECAM)، تقديرًا لإسهاماته في تطوير القطاع الصحي المصري، وقيادته للمجلس التنفيذي لوزراء الصحة العرب على مدى 4 سنوات.

وأكد السبكي أن هذا التكريم يُعد شهادة دولية على ما تحقق من إنجازات في عهد القيادة السياسية، لا سيما في مجالات البنية التحتية، التشريعات، الجودة، والتحول الرقمي بالقطاع الصحي.

وأعرب السبكي عن فخره بانطلاق هذا الحدث العلمي الدولي الأول من نوعه في مصر تحت مظلة الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة أجرت أكثر من 10 آلاف تدخل جراحي دقيق في مجال المخ والأعصاب منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، بينها نحو 75% عمليات متقدمة، وبلغ عدد الجراحات خلال العام الماضي 6 آلاف عملية منها 1700 عملية عالية المهارة.

وأوضح أن هذا التقدم جاء بدعم مباشر من القيادة السياسية ووزارة الصحة، ما أسهم في تزويد المستشفيات بأحدث تقنيات الجراحة الدقيقة، من مناظير وميكروسكوبات جراحية، الأمر الذي انعكس في رفع جودة الخدمة المقدمة وتحقيق نتائج علاجية متميزة.

وفي كلمته، أكد الدكتور حمدي النبوي، رئيس المؤتمر وعضو اللجنة العلمية بالهيئة، أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات ومتابعة أحدث المستجدات في مجال جراحات المخ والأعصاب، وهو ما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة.

من جهته، أعرب الدكتور "سي هون كيم"، أستاذ جراحة الأعصاب بجامعة كوريا، عن شكره لدعوته لحضور المؤتمر، مشيرًا إلى تجربته الناجحة في إجراء عدد من العمليات الدقيقة لمرضى مصريين، منها حالات انزلاق غضروفي وأورام، مؤكدًا أن تحقيق الشفاء السريع ونتائج جراحية خالية من الألم يمثل أولوية قصوى لضمان جودة حياة المرضى.