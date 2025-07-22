كتب- محمد أبوبكر:

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام الوزارة، السفير إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، في أعقاب مشاركة الوزير في فاعليات معرض باريس الدولي للطيران، الذي استضافته العاصمة الفرنسية في يونيو 2025.

وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مجال الطيران المدني؛ وهو ما يأتي في ضوء الروابط التاريخية والاهتمام المشترك بتطوير هذا القطاع الحيوي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وتطرق الجانبان إلى آفاق التعاون في مجال الأرصاد الجوية والملاحة الجوية .

وأعرب الحفني خلال اللقاء عن تقديره الجهود التي بذلتها الحكومة الفرنسية في تنظيم معرض باريس الدولي للطيران، وما شهده من حضور دولي واسع وترتيبات تنظيمية عالية المستوى، مؤكدًا أن المشاركة المصرية في المعرض شكَّلت منصة مهمة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في صناعة النقل الجوي، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركات الرائدة في هذا المجال.

وأكد وزير الطيران المدني أهمية البناء على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال المعرض؛ لا سيما في ما يتعلق بتوسيع التعاون الفني والاستثماري؛ مشيرًا إلى أهمية الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي بين الجانبين الـمصري والفرنسي، وما تُمثله من إطار داعم لتعزيز حركة التشغيل المنتظم وزيادة الربط الجوي في ضوء تنامي حركة السفر والسياحة؛ خصوصًا من السوق الفرنسية إلى المقاصد السياحية المصرية، بما يُسهم في دعم التدفق السياحي وزيادة التبادل التجاري بين البلدَين .

وأوضح الحفني اهتمام وزارة الطيران المدني بتطوير مجالات التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال الأرصاد الجوية؛ لا سيما في ما يتعلق بتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، والعمل على مواكبة أحدث التطورات التقنية في مجالات التنبؤات الجوية.

وأعرب السفير الفرنسي عن سعادته بزيارة وزير الطيران المدني إلى فرنسا ومشاركته الفاعلة في معرض باريس إيرشو "لو بورجيه"، مؤكدًا أن اللقاءات التي عُقدت مع مسؤولي الشركات الفرنسية الكُبرى عكست عُمق العلاقات الثنائية بين البلدَين، وفتحت المجال لتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

وأشاد السفير الفرنسي بالتقدم الملموس الذي يشهده قطاع الطيران المدني المصري خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن تطلع فرنسا إلى تعزيز أواصر التعاون الفني والاستثماري مع مصر في هذا المجال، انطلاقًا من العلاقات القوية التي تجمع البلدَين والاهتمام المشترك بتطوير صناعة النقل الجوي.