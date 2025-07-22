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وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالقطاع الصحي

10:41 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025

الدكتور خالد عبدالغفار

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كتب- أحمد جمعة:

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، مع المدير التنفيذي لشركة "HP" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بيتر أوجانيسيان، تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالقطاع الصحي.

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، أن اللقاء تناول تعزيز التعاون في تدريب الكوادر الطبية على أحدث التقنيات من خلال ورش عمل بالمستشفيات، وزيارة أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب المهني للتعرف على برامجها المتطورة، كما بحث اللقاء تقديم محاضرات في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية لتبادل الخبرات التقنية.

وأكد الوزير أن مصر تشهد نموًا متسارعًا في سوق التكنولوجيا، مدعومًا بقوى عاملة واعدة، مع تقدم ملحوظ في رقمنة المستشفيات.

من جانبه، أعرب بيتر أوجانيسيان عن اهتمام "HP" بالتعاون مع مصر، مشيرًا إلى انفتاح السوق المصري كواحد من أكثر الأسواق جاذبية في إفريقيا، وأكد أن هذه الزيارة ستتبعها زيارات أخرى لتعزيز الشراكة واستكشاف فرص جديدة.

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الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي القطاع الصحي
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