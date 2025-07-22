

كتب- عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

اختتم قبل قليل فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمشاركة كثيفة تتجاوز 50 ألف مواطن من أبناء المحافظة.

حضر المؤتمر عدد من القيادات الحزبية التي ضمتها القائمة الوطنية، أبرزهم النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب علاء عابد، والنائب عبد الهادي القصبي والنائب أحمد دياب، والنائب محمد الجارحي والنائب وحيد قرقر، والنائب خالد شلبي، والنائبة أميرة صابر والنائب أحمد فؤاد أباظة.