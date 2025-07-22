وزير العمل: مواجهة عمالة الأطفال وحماية عمال الدليفري أولويات الوزارة

كتب- حسن مرسي:

أكد وزير العمل محمد جبران أن قضية عمالة الأطفال تمثل تحديًا معقدًا يتطلب تعاونًا بين عدة جهات حكومية ومجتمعية للحد منها.

أوضح جبران خلال مداخلته في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الظاهرة، التي تنتشر بشكل خاص في المناطق الريفية، تحتاج إلى تغيير في الثقافة المجتمعية والتزام صارم بالقوانين لحماية الأطفال.

وأشار جبران إلى مشاركة الوزارة في ورشة عمل مع منظمة العمل الدولية لمناقشة سبل مكافحة عمالة الأطفال، مضيفًا أن القانون المصري يحظر تشغيل الأطفال دون سن 14 عامًا، بينما يسمح بتدريب مهني منظم لمن هم فوق هذا السن، بشرط ضمان سلامتهم والبعد عن الأعمال الخطرة.

وتابع جبران أن حملة "سلامتك تهمنا"، التي أطلقتها الوزارة، تهدف إلى دعم عمال الدليفري، وهم فئة تواجه مخاطر يومية دون دعم كافٍ.

وأكد أن الوزارة عملت على مدار ستة أشهر لإعداد هذه الحملة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، لتوفير تأمينات طبية وعقود عمل رسمية لهؤلاء العمال.

وأشار إلى أن نجاح الحملة يعتمد على تعاون المجتمع بأكمله، بما في ذلك الشركات والمواطنين، لدعم هذه الفئة الضعيفة.

وأضاف أن عمال الدليفري يقدمون خدمات حيوية، مثل توصيل الأدوية، مما يجعل حمايتهم مسؤولية أخلاقية واجتماعية.

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