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وزير المالية: قلق الناس من الديون محل تقدير.. بطمئن الجميع بدأنا خفض المديونية

11:46 م الإثنين 21 يوليه 2025

أحمد كجوك وزير المالية

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كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية، "إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وبطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلى ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة".

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر مجلس الأعمال الكندي أننا مستمرون فى خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا.

وأشار إلى أننا نعمل على تحقيق انفراجة فى سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي.

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أحمد كجوك وزير المالية قلق الناس من الديون محل تقدير خفض المديونية مؤتمر مجلس الأعمال الكندي
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