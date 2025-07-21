إعلان

أمجد الشوا: 3,500 طفل في غزة على حافة الموت

09:48 م الإثنين 21 يوليو 2025

أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- داليا الظنيني:

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، أن الوضع الإنساني في القطاع قد بلغ مستويات كارثية تهدد حياة ملايين السكان، خاصة الأطفال والنساء.

وأوضح الشوا خلال مداخلة عبر برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أن التجويع القسري وانعدام الخدمات الأساسية، مثل الغذاء والرعاية الصحية، يفاقمان معاناة الفلسطينيين يوميًا مشيرا إلى أن ما يقارب 700 ألف طفل في غزة يعانون من سوء تغذية، مع وجود 3,500 طفل على الأقل في خطر الموت بسبب نقص الغذاء وحليب الأطفال.

وأضاف الشوا أن هذه الأزمة تترك آثارًا صحية وجسدية خطيرة على الأطفال، مما يستوجب تحركًا فوريًا.

ومنوها بأن الأزمة تمتد إلى النساء الحوامل، حيث يعاني 55 ألف امرأة من انعدام الأمن الغذائي، بينهن 11 ألف في حالات صحية حرجة تهدد حياتهن وحياة أجنتهن.

وأكد الشوا أن استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية يزيد من تفاقم هذا الوضع المأساوي، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تعبر عن واقع مروع يعيشه سكان غزة يوميًا بسبب تدمير البنية التحتية الصحية ونقص الموارد.

اقرأ أيضا:

شبورة كثيفة وتراجع حرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل استقالة وزيرة البيئة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمجد الشوا شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة الوضع الإنساني في غزة كارثي غزة على حافة الموت أمجد الشوا ببرنامج الحياة اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025
شائعات تسريب نتائج الثانوية العامة 2025.. والتعليم ترد بحزم: "لا اختراق للكنترولات"
احذروا النتائج المزيفة.. "التعليم" توضح حقيقة ما يُنشر عن الثانوية العامة