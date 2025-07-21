أشرف صبحى: قانون الرياضة يحتاج تحديث عاجل (تفاصيل)

كتبت- داليا الظنينى:

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى لتطوير الرياضة المصرية بهدف ضمان مستقبل شبابي واعد في ظل عالم متغير.

وأوضح صبحي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن دوره كوزير يتجاوز إدارة ملف كرة القدم ليشمل تحقيق رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة والتنمية في القطاع الرياضي بأكمله.

وأشار وزير الرياضة إلى أن قانون الرياضة، الذي لم يشهد تعديلات جوهرية منذ عام 1977 حتى 2012، يحتاج إلى تحديث عاجل لمواكبة التطورات.

وأضاف صبحي أن الوزارة تمتلك خططًا مدروسة لمواجهة أي انتقادات أو اعتراضات متوقعة على التعديلات المقترحة مشيرا إلى أن قانون الرياضة الصادر عام 2017 كان خطوة مهمة، لكنه تضمن بعض النواقص التي تستدعي إصلاحات إضافية.

وأكد صبحي أن الوزارة مستعدة بحجج مقنعة وبدائل جاهزة للرد على أي شائعات أو معارضة قد تثار حول التعديلات الجديدة.

وأشار صبحي إلى أن قضايا الفساد التي شهدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سابقًا، والتي خالفت ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية، تؤكد الحاجة إلى قوانين رياضية صلبة ومحدثة.

اقرأ أيضا:

شبورة كثيفة وتراجع حرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل استقالة وزيرة البيئة