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الإعلامي محمد الغيطي ينتقد عمال الدليفري بحضور وزير العمل.. "منظرهم صعب"

09:28 م الإثنين 21 يوليه 2025

محمد جبران وزير العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

عقد محمد جبران، وزير العمل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حول عمال الدليفري وتوفير مهمات الوقاية لهم الفترة المقبلة.

وانتقد الإعلامي محمد الغيطي، خلال المؤتمر، عمال الدليفري، قائلًا: "بيكون معظمهم شكلهم صعب ومبهدلين، بحسهم بيبصوا بصة صعبة، وفيه عامل في إحدى المرات كان بيوصلي بطاقة بنكية كان شكلوا مبهدل جدا وصعب واتصلت برئيس مجلس إدارة البنك قولتله إزاي دا ممثل ليكم".

وقال محمد جبران، وزير العمل: إن الوزارة ستلاحق كافة الشركات على مستوى الجمهورية لإلزام مندوبيها بارتداء مهمات الوقاية.

وأكد "جبران"، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن عمال الدليفري على مستوى الجمهورية سيرتدون جمعيهم مهمات الوقاية.

وأوضح وزير العمل، أن حملة "سلامتك تهمنا" لعمال الدليفري لن تنتهي وسيرتدي كافة العاملين مهمات الوقاية والخوذة.

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محمد جبران وزير العمل محمد الغيطي ينتقد عمال الدليفري لإعلامي محمد الغيطي
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