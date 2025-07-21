هل النية شرط لصحة الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

كتبت -داليا الظنيني:

قالت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النية يجب أن تكون حاضرة في كل عبادة، بما في ذلك الوضوء، موضحةً أن محلّ النية في الوضوء يكون قبل الشروع فيه، لا أثناءه.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن النية تتحقق عندما يعزم الإنسان على الطهارة امتثالًا لقوله تعالى: "فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم"، مشيرةً إلى أن "القيام إلى الصلاة" فُسّر عند الفقهاء على أنه يشمل نية الوضوء، قائلة: "أنا دلوقتي عزمت، يعني نويت أني رايحة أتوضأ، عشان أستبيح الصلاة بالوضوء ده، فدي النية، وده مكانها الصحيح".

وأضافت أن بعض الفقهاء أجازوا استمرار النية طالما الوضوء قائم، موضحة: "يعني وأنا بتوضأ، أنا عارفة إني بتوضأ للصلاة، مش تبريدًا من الحر أو لأي غرض آخر، حتى لو كنت غضبانة ورايحة أتوضأ، ما دمت مستحضرة نية الصلاة، فالوضوء صحيح".

وحول ما إذا كان الاغتسال يغني عن الوضوء، قالت إبراهيم: "ناس كتير تقول؛ بدل ما أتوضأ، أغتسل والميه تعم الجسد كله، ده جائز، بشرط استحضار نية الوضوء أثناء الغسل، ولو عممت جميع الجسد، بما في ذلك أعضاء الوضوء، فالصلاة صحيح".

وتابعت: "لو ما تمضمضتش أو ما استنشقتش أثناء الغسل، فده لا يُبطل الوضوء، لأن المضمضة والاستنشاق من السنن، فوضوئي يظل صحيحًا، لكن الأفضل أن آتي بهما لأن ده من كمال الوضوء، وهو الأفضل والأكمل".

وبشأن الترتيب بين الأعضاء أثناء الغسل أو الوضوء، أوضحت إبراهيم أن الفقهاء اختلفوا في كونه شرطًا لصحة الوضوء، فقال بعضهم إنه واجب، فيما رأى آخرون أنه غير لازم، مؤكدة أن "الخروج من الخلاف أولى"، ومن الأفضل اتباع ترتيب النبي ﷺ في الوضوء.

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