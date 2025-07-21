ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء 22 يوليو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا استمرار الارتفاع التدريجي بقيم درجات الحرارة على معظم الأنحاء، إذ يسود طقس يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

كما تسود شبورة مائية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء.

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