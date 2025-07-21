إعلان

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

07:46 م الإثنين 21 يوليو 2025

طقس حار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء 22 يوليو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا استمرار الارتفاع التدريجي بقيم درجات الحرارة على معظم الأنحاء، إذ يسود طقس يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

كما تسود شبورة مائية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء.

الطقس

اقرأ أيضا:

شبورة كثيفة وتراجع حرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل استقالة وزيرة البيئة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس أخبار الطقس الطقس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بث مباشر- موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وتحذير مهم للطلاب
شائعات تسريب نتائج الثانوية العامة 2025.. والتعليم ترد بحزم: "لا اختراق للكنترولات"
الساعات الحاسمة.. «التعليم» تضع اللمسات الأخيرة لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025