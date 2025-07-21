كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن موقف الأشجار النادرة المنزرعة بحديقة حيوان الجيزة من أعمال التطوير التي يجري تنفيذها حاليا داخل الحديقة.

وقال فاروق في تصريحات خاصة لمصراوي إنه تم مراعاة وجود أشجار نادرة داخل حديقة الحيوان خلال عمليات التطوير مؤكدا على أن جميع الأشجار النادرة لم يتم المساس بسلامتها بل على العكس "تعاملنا معها بمعايير هندسية دقيقة".

وأشار فاروق إلى أن أعمال التطوير التي يجرى تنفيذها تأتي وفقا لأحدث التقنيات وذلك بهدف رفع كفاءات الحديقة ووضعها في نصبها المستحق.

ولفت فاروق إلى أنه كل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي بشأن أسعار تذاكر حديقة الحيوان عاري تماما من الصحة.

وأعلنت شركة حدائق المتخصصة في إدارة وتشغيل الحدائق والمنشآت الترفيهية والمسؤولة عن تطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة، أن الافتتاح الرسمي أمام الجمهور سيكون في سبتمبر 2025، حيث تسعى الشركة إلى تقديم تجربة ترفيهية مميزة وعلى أعلى المستويات العالمية من خلال التحالف مع نخبة من الاستشاريين العالميين والخبراء المتخصصين لضمان أعلى معايير رعاية الحيوانات، والحفاظ على التراث، وصيانة الحدائق النباتية، ليتمكن الزوار من الاستمتاع بمزيج من الترفيه والتراث التاريخي.

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