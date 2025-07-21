بنك مصر يُهدي وحدة عناية مركزة متكاملة لجامعة أسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت جامعة أسوان، عن استلام وحدة عناية مركزة متكاملة لقسم الباطنة العامة بمستشفى أسوان الجامعي، مهداة من بنك مصر.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان: "إن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الجامعة المستمرة؛ لتعزيز منظومة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، وتوفير الدعم اللازم لأقسام الرعاية الحرجة بالمستشفى الجامعي".

وأشار "نصرت" إلى أن التعاون المثمر مع بنك مصر يمثل نموذجًا مشرفًا في دعم القطاع الصحي.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، أن استلام الوحدة يمثل نقلة نوعية في دعم قسم الباطنة العامة، ويعزز قدرة المستشفى على استقبال المزيد من الحالات الحرجة والعمل على تقديم خدمات طبية بجودة وكفاءة عالية، مشيدًا بتكاتف جميع الجهات لتحقيق هذا الهدف الطبي والإنساني لخدمة مرضى محافظات جنوب الصعيد.

وأوضحت دكتورة هالة العبيدي رئيس قسم الباطنه، أن الوحدة تضم تجهيزات طبية متطورة على أعلى مستوى، شملت عدد 20 سرير عناية مركزة كهربائي متعدد الحركات، و 10 أجهزة تنفس صناعي، و20 جهاز مونيتور مراقبة طبية، و 10 مضخات محاليل.

وأعربت الدكتورة هالة، عن شكرها وتقديرها لبنك مصر، ولكل من ساهم في إتمام هذه المبادرة الإنسانية، وعلى رأسهم قيادة الجامعة، والإدارة التنفيذية لمستشفيات الجامعة، وفرق العمل الداعمة، مؤكدة أن القسم سيواصل تقديم أفضل الخدمات للمرضى من خلال كوادره الطبية المتميزة وطاقم التمريض المدرب.

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