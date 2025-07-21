حزمة زيادات في المرتبات والمعاشات مع دخول الموازنة الجديدة حيز التطبيق

كتب- محمد نصار:

بدأت الحكومة تنفيذ حزمة من الزيادات في الأجور والمعاشات مع دخول الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 حيز التنفيذ، وذلك ضمن خطوات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع استمرار الدولة في التوسع ببرامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

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