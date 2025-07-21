كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، بالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديريات الطب البيطري والصحة، ومفتشي الأغذية، وشرطة المرافق، ورؤساء الأحياء، وذلك في إطار الحرص على حماية الصحة العامة وضبط الأسواق ومنع تداول السلع المخالفة.

وفي هذا السياق، أوضح ناصر ثابت، مدير مديرية تموين القاهرة، أن الحملات الرقابية خلال الشهر الجاري أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، وأخرى مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب ضبط أوكازيونات وهمية ومخالفات تتعلق ببيع السلع بأسعار تزيد عن السعر المدون على العبوة.

وتضمنت المضبوطات:

- طن دقيق

- 225 كجم لحوم

- 625 كجم أرز

- 390 زجاجة زيت

- 300 كجم سكر

- تحرير 1,253 محضرًا تموينيًا.

وفي مجال المواد البترولية، تم ضبط:

- 39 طن غاز صب

- 11 ألف لتر سولار

- 4,856 لتر بنزين 80

- 1,678 لتر بنزين 92

- 150 أسطوانة غاز تجارية

- 80 أسطوانة غاز منزلية

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالة المحاضر إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا:

شبورة كثيفة وتراجع حرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل استقالة وزيرة البيئة