كتب- أحمد جمعة:

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تجديد تكليف الدكتور محمد العقاد رئيسًا للمجالس الطبية المتخصصة حتى أبريل 2026.

ونص القرار الذي أصدره وزير الصحة رقم 221 لسنة 2025، على تجديد ندب الدكتور محمد أحمد عقاد للعمل بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال الإدارة حتى 4 أبريل 2016، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب.

وسبق أن كلّف الدكتور خالد عبدالغفار، الدكتور محمد عقاد، مديرا للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة في أبريل الماضي.

وسبق أن شغل العقاد منصب مدير الإدارة المركزية للشؤون العلاجية بديوان عام الوزارة، كما سبق أن عمل مساعداً للمدير التنفيذي لشئون الأفرع وتطوير الخدمات بهيئة الرعاية الصحية.

وتُعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من الكيانات الرئيسية بوزارة الصحة والسكان، وتضطلع بعدد من المهام الحيوية، من بينها تنظيم إجراءات العلاج على نفقة الدولة، وإصدار قرارات القومسيون الطبي، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية.

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