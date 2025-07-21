رئيس مجلس الشيوخ عن ذكرى ثورة 23 يوليو: إنجاز وطني أعاد لمصر كرامتها

كتب- نشأت علي:

وجّه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أنها ستظل إنجازًا وطنيًا خالدًا في ذاكرة الأمة المصرية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أرفع إليكم أطيب التهاني القلبية بمناسبة هذه الذكرى الوطنية العزيزة، التي قادها أحرار الوطن بمساندة الشعب المصري، فكانت نقطة تحول فارقة أعادت لمصر حريتها وكرامتها بتحريرها من نير الاستعمار بعد عقود من الاحتلال".

وأضاف: "إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى الخالدة، ندعو الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى وطننا الغالي بكل الخير والأمان، واستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي أطلقتموها بعزم وإخلاص".

واختتم المستشار عبد الرازق، برقيته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وقيادتها وشعبها، وأن يسدد خطى رئيس الجمهورية نحو مزيد من التقدم والاستقرار.

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