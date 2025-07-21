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بعد استقالتها.. مصدر: وزيرة البيئة تتسلم منصبها الجديد في الأمم المتحدة خلال أيام

02:37 م الإثنين 21 يوليه 2025

ياسمين فؤاد

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كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بوزارة البيئة، مستجدات استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد من منصبها لتولي منصبها الجديد في الأمم المتحدة.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إن الوزيرة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، من المقرر أن تتسلم عملها الجديد في الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة بعد قبول استقالتها بشكل رسمي من منصبها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر، أن الدكتورة ياسمين فؤاد ستعمل كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، خلفًا للموريتاني فؤاد إبراهيم ثياو.

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وزارة البيئة ياسمين فؤاد الأمم المتحدة
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