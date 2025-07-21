لا استثناءات.. وزير العمل: إلزام عمال الدليفري بارتداء الخوذة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن جميع عمال التوصيل (الدليفري) على مستوى الجمهورية سيُلزمون بارتداء مهمات الوقاية، وفي مقدمتها الخوذة، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية سلامتهم خلال أداء مهامهم.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة ستتابع تنفيذ هذا الإجراء بشكل صارم، ولن تتهاون في ملاحقة الشركات المخالفة وغير الملتزمة بتوفير مستلزمات الوقاية للعاملين لديها.

وقال "جبران": حملة (سلامتك تهمنا) مستمرة، ولن تتوقف حتى نضمن التزام جميع عمال الدليفري بارتداء أدوات الحماية، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم في أثناء العمل"، مشددًا على أن الالتزام بهذه الإجراءات لم يعد خيارًا بل واجبًا وطنيًا وقانونيًا.

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