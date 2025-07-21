كتب- محمد صلاح:

تواصل مصر تعزيز مكانتها خلال عام2025 كواحدة من الدول الرائدة في مجال الطاقة الشمسية؛ لتأمين احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات المواطنين وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال الصيف الحالي؛ والذي يأتي على رأس أولوياتها.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة الوزارة تستهدف إضافة4 آلاف ميجاوات إضافية، بتكلفة استثمارية سواء محلية أو أجنبية تصل إلى4 مليارات دولار، لتأمين صيف 2025.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الخطة تتضمن إضافة قدرات تصل إلى2000 ميجاوات، وتشمل إضافة500 ميجاوات طاقة شمسية من مشروع أبيدوس طاقة شمسية، والذي تم ربطه على الشبكة القومية للكهرباء منذ عدة أيام، علاوةً على إضافة 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات+ مشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة500 ميجاوات)، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات لأول مرة في مصر.

وأوضح المصدر أن الخطة تستهدف إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة650 ميجاوات، وسيتم الانتهاء من200 ميجاوات خلال الأيام القليلة المقبلة، و450 ميجاوات سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء في موعد أقصاه مايو المقبل.

وتسهم الخطة العاجلة التي وضعتها الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إضافة4 آلاف ميجاوات للشبكة الكهربائية من الطاقة المتجددة خلال صيف 2025 في توفير500 مليون و800 ألف جنيه يوميًّا؛ تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.

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