"دفاع النواب": رجال الأمن هم الدرع المنيع لحماية أمن واستقرار الوطن

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالدور البطولي الذي يقوم به رجال وزارة الداخلية في التصدي بكل حزم واحترافية للمخططات الإرهابية التي تحاول زعزعة استقرار البلاد، وفي مقدمتها مخطط حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأكد "طنطاوي"، في بيان اليوم، أن الإجراءات الأمنية السريعة والاستباقية التي نفذتها الأجهزة المعنية، والنجاحات المتواصلة في كشف وتفكيك الخلايا الإرهابية، كان لها بالغ الأثر في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار داخل الدولة المصرية، مشددًا على أن رجال الأمن كانوا ولا يزالون وسيظلون الدرع الحامي والسد المنيع في مواجهة كل محاولات العبث بأمن الوطن.

كما أشاد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بتكاتف الشعب المصري، بمختلف انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة كافة، في مواجهة التحديات التي تحيط بمصر داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً ويقظة جماعية.

ووجّه النائب خالد طنطاوي، خالص العزاء في استشهاد المهندس مصطفى أنور عفيفي، الذي قدّم روحه فداءً للوطن خلال هذه الأحداث، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وثمّن النائب، القرار الرئاسي الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم أسرة الشهيد مصطفى أنور أحمد عفيفي إلى قائمة المستحقين للتكريم في صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مؤكدًا أن هذا التكريم هو عرفان مستحق لبطولات أبناء الوطن وتضحياتهم في سبيل أمنه واستقراره.

اقرأ أيضا:

شبورة كثيفة وتراجع حرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل استقالة وزيرة البيئة