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رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

01:24 م الإثنين 21 يوليه 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ72 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أنها تمثل نقطة تحول جوهرية في تاريخ الوطن، وحلقة فاصلة في مسيرة نضال الشعب المصري العظيم.

وقال "جبالي"، في نص البرقية: "يُشرفني في هذه المناسبة الوطنية الغالية أن أتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت قيادتكم الرشيدة".

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته قائلًا: "حفظ الله مصر، قيادة وشعبًا.. وكل عام وأنتم بخير".

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