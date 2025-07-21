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8 صور.. قطار العودة للسودانيين يغادر محطة مصر برمسيس

01:17 م الإثنين 21 يوليه 2025
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كتب- محمد نصار:

في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والسودان، وسعيًا لتيسير إجراءات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطار مخصوص لنقلهم إلى محافظة أسوان تمهيدًا لعودتهم إلى وطنهم.

وانطلق صباح اليوم، الإثنين، القطار المخصوص رقم 1940 (بعربات ثالثة مكيفة) من محطة القاهرة الساعة 11:00 صباحًا على أن يصل إلى محطة أسوان في تمام الساعة 11:00 مساءً.

وشهدت محطة مصر توافد أعداد كبيرة من الأسرة السودانية الراغبة في العودة إلى وطنهم.

ويعود القطار نفسه لخدمة جمهور الركاب برقم 1945 (ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025، حيث يقوم من محطة أسوان في الساعة 07:50 صباحًا ويصل إلى القاهرة في الساعة 21:50 مساءً، طبقًا للجدول المحدد.

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قطار العودة السودانيين محطة مصر رمسيس
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صور.. قطار العودة للسودانيين يغادر محطة مصر برمسيس