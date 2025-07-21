كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانًا توضيحيًا، بشأن الفيديو المتداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر حدوث مشادة بين أحد مشرفي القطارات وأحد الركاب، قيل إنه طالب جامعي، مؤكدة أن الواقعة تعود إلى تاريخ قديم وتم التعامل معها في حينه.

وأوضحت الهيئة، أنه فور رصد الفيديو، تم استدعاء مشرف القطار المشار إليه، ويدعى أسامة عبد العزيز كامل سليم، للتحقيق في الواقعة، حيث تبين أن الحادثة وقعت بالفعل يوم 18 يوليو 2022، أي منذ نحو 3 سنوات، بمحطة زفتى على متن القطار رقم 246 "ركاب" خط الزقازيق – طنطا.

وأضاف البيان، أن الراكب كان يستقل القطار باستخدام اشتراك منتهي الصلاحية، وبلغت قيمة الغرامة المستحقة حينها 2,720 جنيهًا، وكان يحاول التهرب من دفعها، وهو ما أدى إلى حدوث المشادة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن التعليمات الصادرة لجميع العاملين بها تنص على ضرورة احترام الركاب في جميع المواقف، والتعامل معهم وفقًا للضوابط القانونية وبما يضمن تسهيل تنقلاتهم، خاصة في ظل التطوير الكبير الذي تشهده منظومة السكة الحديد في مختلف أنحاء الجمهورية.

واختتمت الهيئة بيانها بمناشدة المواطنين ورواد مواقع التواصل عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة أو الشائعات، والحرص على الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية سواء من وزارة النقل أو الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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