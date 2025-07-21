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وزير العمل: "مش هنسيب شركة ولا محل إلا اما يكونوا تحت الرقابة"

12:59 م الإثنين 21 يوليه 2025

محمد جبران

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كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد سيتضمن علاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال.

وأضاف "جبران"، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، سنضع تشريعات، قائلًا"مش عايز أقول القانون صادم، لكن اللي مش ملتزم هنوقع عليه أقصى العقوبات، والعمالة عندنا لما بيسافروا دول زي الخليج بيلتزموا بكل اشتراطات السلامة، ومصر دولة كبيرة، ولازم نلتزم".

وتابع: مش هنسيب شركة ولا محل إلا وهيكون تحت الرقابة الفترة المقبلة.

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محمد جبران وزير العمل قانون العمل الجديد وزارة العمل
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