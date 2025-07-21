كتب- نشأت علي:

قال اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، إن وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني سيظلان ركيزة أساسية وعنصرًا حاسمًا في استقرار البلاد وحمايتها من تهديدات الجماعات الإرهابية.

وأضاف رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، في بيان له اليوم الإثنين، أن الضربة الاستباقية لوزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني، بإلقاء القبض على عناصر حركة حسم الإرهابية، دليل قاطع على أن أجهزة وزارة الداخلية تشكل حصنًا منيعًا في وجه التحديات التي قد تُهدد أمن مصر، معبرًا عن شكره وتقديره العميق لأبطال وصقور الشرطة من رجال وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني.

وأشار رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج إلى أن هذا النجاح الأمني لا يقتصر فقط على كشف مخطط إرهابي؛ بل يمثل رسالةً حاسمةً للعالم بأن مصر لن تركع أمام أي تهديد، وأن الحرب على الإرهاب مستمرة بكل حسم حتى اقتلاع جذوره نهائيًّا، داعيًا جموع الشعب إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة، ومواصلة العمل على تعزيز عوامل الصمود الوطني في مواجهة مخططات قوى الظلام.