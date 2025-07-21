"العمل": لا توجد إحصائية لعمال الدليفري في مصر

كتب- محمد أبو بكر:

قالت منى درديري، من قطاع السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، إنه لا يوجد حتى الآن حصر كامل وشامل لأعداد عمال الدليفري.

وأضافت "درديري"، بمؤتمر صحفي في مقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاثنين، أنه يوجد أعداد كبيرة جدا وترتفع على مستوى الجمهورية للعاملين في هذا القطاع.

وأوضحت، أن وزارة العمل أطلقت حملة سلامتك تهمنا لعمال الدليفري نتيجة أهمية هذه الفئة، مشيرة إلى أنه سيتم الزام كافة الشركات بتوفير مهمات الوقاية لعمال الدليفري.