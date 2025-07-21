إعلان

"العمل": لا توجد إحصائية لعمال الدليفري في مصر

12:33 م الإثنين 21 يوليو 2025

وزارة العمل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

قالت منى درديري، من قطاع السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، إنه لا يوجد حتى الآن حصر كامل وشامل لأعداد عمال الدليفري.

وأضافت "درديري"، بمؤتمر صحفي في مقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاثنين، أنه يوجد أعداد كبيرة جدا وترتفع على مستوى الجمهورية للعاملين في هذا القطاع.

وأوضحت، أن وزارة العمل أطلقت حملة سلامتك تهمنا لعمال الدليفري نتيجة أهمية هذه الفئة، مشيرة إلى أنه سيتم الزام كافة الشركات بتوفير مهمات الوقاية لعمال الدليفري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة العمل منى درديري عمال الدليفري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان