كتب- محمد نصار:

بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، في تلقي طلبات التقدم لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد، للعمل في تشغيل وصيانة قطار المونوريل، وذلك من أمس الأحد 20 يوليو وحتى وحتى 30 يوليو 2025.

رابط التقديم على وظائف المونوريل

يتم التقديم على وظائف المونوريل إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للشركة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

التخصصات المطلوبة

1- مهندس إصلاح أعطال

2- مهندس تحكم مركزي

3- مهندس سلامة وصحة مهنية

4- مهندس أنظمة

5- مهندس وحدات متحركة

6- مهندس جودة

7- فني إصلاح أعطال

8- فني أنظمة

9- فني وحدات متحركة

10- مراقب تحكم مركزي

11- مشرف محطة

12- صراف تذاكر

الشروط المطلوبة للتقديم

- الحصول على مؤهل مناسب للتخصص المطلوب حسب كل وظيفة.

- السن لا يتجاوز 35 عامًا في تاريخ التقديم.

- من المقيمين بمحافظات القاهرة الكبرى.

- أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على إعفاء قانوني.

- لا توجد أي سوابق جنائية.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

- اجتياز الاختبارات الشخصية، والطبية، والنفسية المعتمدة من المجمع الطبي لهيئة سكك حديد مصر.

- القبول بالعمل بنظام الورديات.

- القدرة على تحمل ضغوط العمل، والانضباط، والالتزام بالقوانين واللوائح.

المستندات المطلوبة للتقديم

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من شهادات الخبرة (إن وُجدت).

- صورة من شهادة أداء أو إعفاء الخدمة العسكرية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وُجدت).

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