وزير العمل يكشف عن توجيه رئاسي بشأن عمال الدليفري

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، وزير العمل، إنه سيتم تطبيق أقصى الغرامات والعقوبات على الشركات الغير ملتزمة بتوفير مهمات الوقاية لعمال الدليفري.

وأضاف "جبران"، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاثنين، أن ذلك جاء بتوجيه رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أنه سيكون هناك حملات تفتيش على كافة الشركات الفترة المقبلة، قائلًا"الشركات ستكون مسئولة أمامنا عن التزام العمال بمهمات الوقاية والعقوبات ستوقع عليهم".