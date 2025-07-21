القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو

كتب - محمد سامي:

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى، القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2025 وجاء نصها:

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم مهنئاً بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التى كانت وستظل إنجازاً وطنياً مضيئاً حمل لواءها طلائع القوات المسلحة وإنحاز لها جموع الشعب المصرى العظيم للخلاص من الإستعمار وتبعاته وبناء دولة قوية تنعم بالحرية والإستقلال .

ومع الإحتفال بهذه المناسبة الخالدة فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون لسيادتكم مضيهم قدماً

خلف قيادتكم الحكيمة ، أوفياء للعهد ، ثابتين على المبادئ ، لتظل الأمة المصرية عزيزة شامخة بوحدة شعبها ومؤسستها وقيادتها الوطنية الواعية ، تسعى لبناء دولة قوية حديثة يحميها جيش رشيد يحفظ أمنها وإستقرارها ويحقق مصالحها الإستراتيجية والقومية ويردع كل من تسول له نفسه المساس بقدسيتها ومقدرات شعبها العظيم .

حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم .

وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة .

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة .