كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أشاد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، بالضربات الاستباقية الأمنية الناجحة التي توجهها وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، بعد إفشال الوزارة أحد المخططات لحركة إرهابية.

وأعلن سماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، عن تضامنه الكامل ووقوف جميع أبناء السادة الأشراف بجانب رجال الجيش والشرطة، داعيا جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم الجيش والشرطة بكل قوة لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

وتقدم نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء لأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله- عز وجل- أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.